Эксперт рассказал, кто на самом деле продвигал Саакашвили в украинское правительство

Киев, 30 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен был стать «смотрящим» от США на Украине. Такое мнение высказал эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

По его словам, инициатором назначения грузинского политика на должность вице-премьера Украины по реформам была Республиканская партия США, наиболее ярким представителем которой является действующий президент страны Дональд Трамп. На это указывают и слова самого Саакашвили, который неоднократно говорил, что близок к республиканцам и лично знаком с Трампом.

Кроме того, у вице-премьера нет своего кабинета, а значит, что он нужен только для того, чтобы контролировать украинское правительство из-за океана.

«То есть это классический вариант смотрящего генерал-губернатора в колонии, который должен смотреть, чтобы в колонии делали так, как хочет хозяин. В данном случае хозяин – это республиканская администрация США», — отметил Степанюк, выступая на украинском телеканале GolosTV UA.

Напомним, что ранее Саакашвили сообщил о возможном назначении на пост вице-премьера по реформам, однако Верховная рада в конечном итоге не согласовала его кандидатуру. Политолог Семен Уралов полагает, что украинские элиты и Запад просто не смогли договориться друг с другом. Камнем преткновения стал вопрос открытия рынка земли. Украинские власти и олигархи не хотят отдавать продавать землю по дешевке, а Запад отказывается предоставлять авансом новые транши, если Киев не даст ему гарантию, что земля будет выставлена на продажу. В итоге компромисс так и не был найден, и Саакашвили «пролетел» мимо должности.