В Москве к 75-летию Победы запустят сервис для поздравления ветеранов

Москва, 30 апреля. С 1 по 7 мая россияне смогут отправить слова благодарности и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны на сайте Цифрового делового пространства, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Проект Агентства инноваций Москвы «Фронтовой Телеграм» соберет современные цифровые телеграммы и 9 мая выложит их на всеобщее обозрение.

«75 лет назад ветераны подарили нам мир. Теперь, в условиях временной изоляции, пришло наше время поддержать их боевой дух, — говорится в пресс-службе Агентства инноваций Москвы. — Сегодня бумажные письма ушли в прошлое, дети и внуки помогают пожилым родственникам осваивать Интернет, добавляют их в семейные чаты, делятся новостями и фотографиями. В крайнем случае, когда личное общение по объективным причинам невозможно, зачитывают важные сообщения по телефону. Благодаря онлайн-проекту «Фронтовой Телеграм» каждый сможет сделать небольшой, но значимый шаг — написать ветеранам искренние добрые послания, которые напомнят героям об их великой роли в Победе».

Добавим, что праздничные мероприятия на территории России переносятся из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Президент призвал всех россиян 9 мая поздравить ветеранов не объятиями, а теплыми словами.