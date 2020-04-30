Главврач Боткинской больницы рассказал о коварстве бессимптомного коронавируса

Санкт-Петербург, 30 апреля. Бессимптомный коронавирус может последовательно переходить из легкой формы в тяжелую. Об этом рассказал главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев.

Медик рассказал, что бессимптомная коронавирусная инфекция является формой опасного заболевания. Ее особенность заключается в том, что зараженный человек является источником инфекции, однако сам об этом может не знать. По словам Гусева, при бессимптомном носительстве заболевание, как правило, последовательно переходит из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую форму.

«Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от 4-6 часов», – уточнил врач.

Он отметил, что бессимптомное носительство коронавируса является основным вариантом течения болезни во всех странах, передает «Петербургский дневник».

«Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови. При этом компьютерная томография как метод первичной диагностики несостоятельна, особенно у бессимптомных пациентов», — рассказал эксперт.

По его словам, компьютерную томографию нужно делать только пациентам с симптомами ОРВИ или пневмонии, невзирая на результаты лабораторных исследований на РНК вируса в ПЦР. Подчеркивается, что диагноз коронавирусной пневмонии может быть поставлен по клиническим данным.