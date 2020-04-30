Немецкий эксперт заявил, что человечество ждет три волны пандемии коронавируса

Берлин, 30 апреля. Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер не исключил, что волн распространения коронавируса в рамках текущей пандемии может быть три. По его словам, большинство исследователей считают, что осенью будет вторая волна распространения COVID-19.

Однако, по мнению эксперта, вероятно, что будет и третья волна коронавируса.

«Очевидно, что этот вирус будет присутствовать в нашей стране еще месяцы. Мы должны будем месяцы жить в этой «новой нормальности», — сказал он на брифинге в Берлине.

Еще в марте ученый говорил, что «пандемия развивается волнами». Эпидемиологи во многих странах мира предупреждают о второй волне пандемии.

Ранее профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета Лариса Волкова рассказала, что семейство коронавирусов насчитывает около 40 различных представителей, однако новый тип инфекции заразнее и опаснее гриппа в 2–3 раза.

Коронавирус типа SARS-CoV-2 отличается тем, что он поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути. Это, в свою очередь, может привести к развитию атипичной пневмонии с различными осложнениями осложнениями, поясняет медик. При этом сегодня в среднем смертность от гриппа составляет 0,05%, в то время как от коронавируса 4%.

Однако, как объясняет Волкова, что в настоящее время для лечения COVID-19 нет препаратов. Поэтому так важно правильно защищаться и снизить вероятность заражения. В частности, для этого необходимо носить маски или респираторы, на улице рекомендуется носить перчатки и соблюдать дистанцию. Также врач посоветовала в рамках профилактики и защиты есть больше овощей и фруктов, содержащих витамины A и C.