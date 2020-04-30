Проректор Военмеха предложил ограничить трудовую миграцию из-за рубежа

Санкт-Петербург, 30 апреля. Трудовую миграцию из-за рубежа в России следует ограничить, чтобы защитить граждан от последствий кризиса. Таким мнением поделился проректор БГТУ «Военмех», лидер университетского профсоюза Марат Гогуадзе в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Что касается трудовых мигрантов из-за границы, моя личная позиция — ограничивать. Квоты надо ужесточать, ограничивать, потому что мы подходим к этапу высокой безработицы в связи с кризисом. Понятно, что многие бизнесы обанкротятся, многим будет тяжело, будет снижение заработной платы. И, конечно, мы должны дать в первую очередь нашим гражданам возможность трудоустроиться и обеспечить свою семью», — подчеркнул спикер.

Вместе с тем, убежден проректор Военмеха, трудовую миграцию внутри страны ограничивать не следует.

«Коллеги из профсоюзного движения, с которыми я общался, тоже поддерживают эту точку зрения. Ориентироваться в этой критической ситуации следует в первую очередь на то, чтобы обеспечить рабочими местами своих граждан», — добавил Гогуадзе.

Другую точку зрения высказал депутат пермского Законодательного собрания Валерий Трапезников.

«Запретить [иностранных мигрантов] невозможно, потому что мы уже привыкли не идти работать дворниками и подсобными рабочими. К сожалению, сейчас нет желающих идти в эти профессии, если запретить — я считаю, что это нереально. Другое дело, что если повышать заработную плату и в этих профессиях, часть молодых людей могут рассмотреть эти профессии как промежуточный этап в своей трудовой деятельности», — уточнил Трапезников.

По его словам, в Пермском крае есть свободные вакансии для молодых рабочих, а квалифицированный сварщик или каменщик может зарабатывать 50–60 тысяч рублей в месяц.