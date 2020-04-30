Аршавин высмеял Рудковскую и Плющенко за семейные челленджи

Москва, 30 апреля. Бывший игрок петербургского «Зенита» и российской сборной Андрей Аршавин подверг критике семейные фотографии и видеозаписи продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Свое мнение экс-футболист высказал во время прямого эфира в Instagram с одноклубником Александром Кержаковым.

Звездная пара активно делится с подписчиками свежими снимками. В последнее время супруги регулярно выкладывают посты, как они проводят время на самоизоляции.

Часто их записи вызывают неоднозначную реакцию поклонников. Некоторые подписчики и вовсе считают, что Плющенко и Рудковская уже не знают, чем заняться на карантине. Многие кадры супругов делает их сын Саша, более известный как Гном Гномыч.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — высмеял семейные челленджи Рудковской Аршавин.

Ранее супруги выложили в Instagram странный танец. Супруги стоят лицом друг к другу и под зажигательную музыку по очереди выполняют необычные движения, передавал телеканал «360».

Другим перфомансом пары стала попытка повторить сцену из фильма "Титаник" под оригинальный саундтрек. Плющенко стоит сзади и держит свою жену за плечи, а Рудковская широко размахивает руками и открывает рот под слова композиции. Все происходящее снимает Гном Гномыч.