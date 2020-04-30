Лолита после нескольких неудачных попыток развелась со своим мужем

Москва, 30 апреля. Известная певица Лолита Милявская после нескольких неудачных попыток все же смогла оформить расторжение брака со своим пятым мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Об этом в четверг рассказал адвокат Лолиты Сергей Жорин.

«Искренне поздравляю Лолиту с расторжением брака. Красивая, успешная, молодая Лолита снова свободна. Ну почти. Когда я звонил ей и сообщил, что суд расторг брак, я услышал в трубке, что кажется кто-то открыл шампанское. Давайте все вместе поздравим Лолиту», — пишет Жорин в Instagram.

По его словам, Лолита устала от затянувшегося развода и попросила юриста пойти на любые компромиссы, лишь бы этот процесс наконец завершился. В итоге она отказалась от всех ранее выдвигаемых к Иванову требований, сообщает портал «Дни.ру».

Отметим, что Лолита и Иванов долгое время пытались развестись, однако все никак не могли расторгнуть отношения. На некоторые заседания ее муж не приходил, другие — переносились по разным причинам. Так, например, 27 марта Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела, поскольку Жорин в тот момент только что вернулся из Италии и должен был пройти карантин.

Ранее сообщалось, что в жизни Лолиты появился новый мужчина. Известно, что это успешный бизнесмен, однако его имени никто не знает. Недавно пара вместе ездила отдыхать в Израиль. Иванов, комментируя личную жизнь певицы, отметил, что он рад за Милявскую. По его словам, он только приветствует здоровые отношения между двумя людьми.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Ее предыдущими мужьями были Александр Беляев, Виталий Милявский, Александр Цекало и Александр Зарубин. У певицы есть дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.