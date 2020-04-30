Защитные маски в Саратовской области продают по 425 рублей. События дня. ФАН-ТВ

Саратовская область бьет рекорды по стоимости медицинских масок. Таким ценным товаром заинтересовалась даже прокуратура, начав проверку информации о закупках средств индивидуальной защиты по 425 рублей за штуку. Проверка организована по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, а запрос по информации в надзорный орган направил уроженец Саратовской области и, по совместительству, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чуть раньше появились сведения о том, что «Саратовский аптечный склад» закупил у фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков более чем на 43 (43,36) миллиона рублей.

За минувшие сутки в России зафиксирован рекордный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество пациентов увеличилось на 7 099. Это самое большое число выявленных за день случаев, но в процентном соотношении — не рекордное. Распространение замедляется. В общей сложности COVID-19 в России подхватили 106 498 человек. Половина приходится на столицу — более 53 тысяч (53 739) инфицированных, в Московской области почти 12 (11 710), в Петербурге — четыре с лишним тысячи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает появления новых «пакетов» экономической помощи россиянам. По его словам, у России есть потенциал, которого «достаточно для того, чтобы амортизировать последствия любых мировых экономических кризисов и «продолжать выполнять весь объем социальных обязательств». При этом ранее уже было заявлено о выплатах для наиболее нуждающихся семей с детьми, а также о приоритетной помощи предпринимателям, которые сохраняют рабочие места за своими сотрудниками, несмотря на колоссальные убытки. Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что минимизация жертв пандемии гораздо важнее, чем спасение экономик.

Следком в Иркутской области проверит обстоятельства поджога у лесополосы

Превышение должностных полномочий — такая статья может светить чиновникам Усть-Кутского района, которых подозревают в умышленном поджоге. Пока следователи проводят проверку по покушению и устанавливают причастность должностных лиц.

«28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории урочища вблизи лесополосы в Усть-Кутском районе. Возгорание было потушено, однако при этом на месте был замечен человек, который является должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», — заявила Карина Головачева, старший помощник руководителя управления СК РФ по Иркутской области.

Первый замглавы района, а вместе с ним пресс-секретарь мэра, начальник сельхоз отдела администрации — все в одной лодке (буквально), а в придачу — несколько канистр с бензином. По словам местных жителей, чиновники пытались скрыть незаконную рубку леса старым-недобрым способом, организовав лесной пожар. Но установить реальную картину произошедшего теперь предстоит следователям.