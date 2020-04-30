Победитель шоу «Маска» ответил на обвинения в плагиате хита Пугачевой

Москва, 30 апреля. Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой ответил белорусской певице Палине, которая обвинила его в плагиате. Ситуацию Цой прокомментировал на своей странице в Instagram.

Напомним, на одном из этапов конкурса победитель шоу исполнил кавер-версию композиции «Позови меня с собой» авторства Татьяны Снежиной. Впервые эту песню еще в 1990-е годы исполнила примадонна российской эстрады Алла Пугачева. После выступления Цоя Палина уличила музыканта в плагиате, заявив, что его аранжировка практически не отличается от той версии «Позови меня с собой», которую она презентовала еще в августе прошлого года.

«Трек был записан и исполнен в рамках шоу «Маска» в одном из выпусков, аранжировка была сделана с нуля, как и все остальные треки!» — ответил на эти обвинения Анатолий Цой.

Также музыкант подчеркнул, что песня использовалась с разрешения матери Снежиной — Татьяны Печенкиной, передает RT. На YouTube номер Цоя на шоу набрал свыше 1,8 миллиона просмотров. В связи с просьбами поклонников победитель «Маски» принял решение выпустить трек.

«Повторюсь, что трек вышел на всех музыкальных цифровых площадках с пометкой Cover!» — подчеркнул Цой.

Кроме того, певец прокомментировал скандал с плагиатом на YouTube-шоу Balu KZ.

«Хочу предостеречь Палину, о которой я узнал совсем недавно. <...> Больше всего в данной ситуации мне страшно за эту певицу. У меня есть все права на то, чтобы исполнять эту песню, перепевать ее. Но есть ли права у этого человека, который обвиняет меня в воровстве?» — сказал Цой.

Музыкант отметил, что, если у Палины нет таких прав, то ее кавер могут просто удалить со всех ресурсов.