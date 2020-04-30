Краснодар, 30 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая ограничительные меры в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Кондратьев отметил, что к настоящему моменту на Кубани зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, поэтому власти Краснодарского края приняли решение о продлении ограничительных мер.

«Решение только одно — карантин необходимо сохранить. Да, экономика, да, сложно находиться дома, но другого пути нет», — заявил глава региона в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекций.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 3,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

В России зафиксировано более 106 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более тысячи человек скончались. Более 11 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.