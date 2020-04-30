Компенсацию части затрат на заработную плату могут ввести в Сургутском районе

Ханты-Мансийск, 30 апреля. Компенсацию части затрат на выплату зарплат во время вынужденного простоя могут ввести в конце мая в Сургутском районе. Об этом сообщил руководитель региона Андрей Трубецкой.
По словам Трубецкого, с соответствующим предложением к властям обратились предприниматели региона. Они попросили власти компенсировать часть заработной платы сотрудникам в случае вынужденного простоя. В данный момент бумага, которая позволит принять новые меры, находится на рассмотрении в прокуратуре.
«На аренду компенсировали, на ЖКУ компенсировали, на обучение компенсировали, контрольно-кассовую аппаратуру компенсировали, часть стоимости патента компенсировали, и на эту просьбу мы очень оперативно отреагировали», — рассказал Трубецкой.
На данный момент в Сургутском районе реализуется 40 мер поддержки предпринимательства. На эти цели из районного бюджета направлено 19 миллионов рублей, передает infox.ru.
«Мы только за прошлый год привели 42 новых налогоплательщика. То, что многие начинают только сейчас делать, к примеру компенсация части затрат на аренду, у нас уже три года есть», — подчеркнул Трубецкой.