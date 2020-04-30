Компенсацию части затрат на заработную плату могут ввести в Сургутском районе

Ханты-Мансийск, 30 апреля. Компенсацию части затрат на выплату зарплат во время вынужденного простоя могут ввести в конце мая в Сургутском районе. Об этом сообщил руководитель региона Андрей Трубецкой.

По словам Трубецкого, с соответствующим предложением к властям обратились предприниматели региона. Они попросили власти компенсировать часть заработной платы сотрудникам в случае вынужденного простоя. В данный момент бумага, которая позволит принять новые меры, находится на рассмотрении в прокуратуре.

«На аренду компенсировали, на ЖКУ компенсировали, на обучение компенсировали, контрольно-кассовую аппаратуру компенсировали, часть стоимости патента компенсировали, и на эту просьбу мы очень оперативно отреагировали», — рассказал Трубецкой.

На данный момент в Сургутском районе реализуется 40 мер поддержки предпринимательства. На эти цели из районного бюджета направлено 19 миллионов рублей, передает infox.ru.