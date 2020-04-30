Путин назвал помощь волонтеров гражданским героизмом

Москва, 30 апреля. Президент РФ Владимир Путин назвал гражданским героизмом помощь, которую волонтеры оказывают гражданам из-за ситуации с коронавирусом.

Во вторник глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с участниками общероссийской акции «МыВместе». Путин поблагодарил тех, кто «по зову сердца откликнулся на проблемы, с которыми сталкиваются люди».

Президент РФ выразил признательность волонтерам, сотрудникам НКО, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам и многим другим, кто «проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм».

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия», — подчеркнул Путин.

Противостоять любой напасти, объединяя усилия — традиция, заложенная в крови народа, в его генетическом, культурном коде, добавил президент РФ. Кроме того, глава государства поддержал идею распространить некоторые меры поддержки медиков на волонтеров. Прежде всего, речь идет о программе страхования медперсонала, работающего с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 7099. Число заразившихся увеличилось до 106 498, более 11 тысяч человек выздоровели.