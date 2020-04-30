Украина стала основным торговым партнером Крыма в 2019 году

Симферополь, 30 апреля. Доля Украины во внешнем товарообороте Крыма выросла в минувшем году на 9% и достигла 38,2%. Об этом рассказали в Министерстве экономического развития Крыма.

Отмечается, что в основном торговля осуществлялась продуктами, химпродукцией и металлоизделиями. По данным ТАСС, внешнеторговый оборот республики в 2019 году оценивается в 93,6 миллиона долларов или 115,6% к объемам 2018 года.

«Основные торговые партнеры Республики Крым в порядке убывания: Украина — 38,2%, Белоруссия — 17,9%, Италия — 9,6%, Турция — 3,9%, Франция — 2,2%», — подчеркнули в министерстве.

Крым воссоединился с РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.