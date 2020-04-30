Итальянцы встали на защиту мигрантов из Ливии перед Евросоюзом

Несколько итальянских организаций подали жалобу в финансовую инспекцию Евросоюза — Европейский суд аудиторов. Истцы утверждают, что финансирование программы по предотвращению выезда мигрантов из Ливии Евросоюзом нарушает законы ЕС и международное право. Об этом сообщает Infomigrants net.

В жалобе, поданной в Европейский суд аудиторов (ЕСА), Глобальная сеть правовых действий (GLAN), Ассоциация юридических исследований по вопросам иммиграции (ASGI) и Итальянская ассоциация отдыха и культуры (ARCI) призвали ЕС «приостановить финансирование программы, посредством которой мигранты удерживаются в Ливии, потому что это нарушает нормы законодательства ЕС о финансировании и международные нормы в области прав человека».

Кроме того, итальянские организации утверждают, что Еврокомиссия оказывает финансовую поддержку ряду проектов, которые поддерживают возвращение мигрантов в Ливию, где нарушаются права человека.

«Счетная палата должна начать специальный пересмотр программы «Поддержки интегрированного управления границами и миграцией в Ливии» (IBM), финансируемой через Экстренный целевой фонд ЕС для Африки (EUTFA), который поддерживает ливийские власти, и обеспечить, чтобы Европейская комиссия приостановила программу в ожидании необходимых изменений», — говорится в тексте обращения, поданного в ЕСА.

Речь идет о преступлениях Береговой охраны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые были задокументированы в докладах Совбеза ООН. Там описывались бесчеловечные условия содержания мигрантов в тюрьмах, применение пыток и сексуального насилия. Впоследствии преступники из ливийской береговой охраны продавали людей на невольничьих рынках или насильно вынуждали идти на убийства и проституцию.

Истцы отметили, что ресурсы Целевого фонда для Африки уполномочены финансировать только деятельность, направленную на развитие, а не на безопасность и контроль границ. На указанные ресурсы распространяются правила финуправления, которые включают обязательную систему оценки и мониторинга воздействия на права человека вследствие их использования.

«Европа, которая способствует серьезным нарушениям прав человека и международного права посредством злоупотребления средствами, предназначенными для развития — это Европа, которая не выполняет свои обязательства и подрывает собственные основы», — заявил Филиппо Мираглиа из ARCI.

По мнению юридического консультанта GLAN Валентины Азаровой, законы ЕС о бюджете требуют от Евросоюза «обеспечения правильного использования европейских фондов развития, включая мониторинг и постоянную оценку их влияния на права человека».

«Без гарантий защиты прав человека программа ЕС в Ливии является явным нарушением европейских и международных законов и является соучастником человеческих страданий, вызванных возвращением мигрантов в Ливию», — заключила юрист.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что большинство депутатов Европарламента выступили с призывом прекратить финансирование Береговой охраны ПНС в связи с участившимися случаями нарушения прав человека в отношении мигрантов и беженцев. В качестве альтернативы парламентарии предложили распределить средства на разработку путей решения миграционного кризиса.