Участник парада 1945 года ответил Брызгалову, призвавшему не праздновать победу СССР

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Ехнель заявил, что традиция празднования Дня Победы, в том числе торжественным парадом и шествием «Бессмертного полка», играет большую роль в консолидации общества, поэтому все это необходимо проводить в России.

Участник легендарного Парада Победы 1945 года прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей слова бывшего хоккеиста Ильи Брызгалова, который, в частности, усомнился в том, что в России надо по-прежнему проводить парады и высказал сожаление в связи с празднованием победы над фашизмом.

«Мне все-таки уже 98-й год, — сказал Ехнель. — Я прожил большую жизнь и много думал, в том числе, и об этом. Я участник [парадов Победы], который горд и который представляет всю ветеранскую общественность и противостоит всяким инсинуациям».

По словам ветерана, в очередной раз затронута очень глубокая проблема роли исторической памяти в жизни и развитии человеческого общества.

«Вот он, Брызгалов, представитель, так скажем, либералов, как их сейчас называют, говорит «зачем», и так далее, — отметил собеседник ФАН. — Так вот, он не один такой. Знаете, еще гораздо раньше [ученый Альберт] Эйнштейн сказал следующее: «Я не могу слышать барабанный бой торжественных маршей военных. Гораздо важнее чтить память умерших, которые в этих боях ушли из жизни».

Если бывший вратарь сборной России по хоккею относится к этому так же серьезно, как и лауреат Нобелевской премии, то надо уважать его мнение, считает участник Великой Отечественной войны.

«Но, если думать о том, какую роль это играет для того, чтобы молодое поколение чувствовало себя членом нашего общества и чтобы оно включалось в общий процесс его становления и развития, тогда нужно к этому относиться иначе, — подчеркнул Ехнель. — Надо чтить всех предков, которые не просто положили жизнь, но и всю ее посвятили, в большей или меньшей степени, нашему житью и тому, чтобы существовали следующие поколения».

Традиция проведения парадов Победы, «Бессмертного полка», играют значимую роль в обретении гармонии российским обществом, поэтому они нам всем необходимы, уверен собеседник ФАН.

«Как их организовывать, и как при этом говорить о значимости этих событий, зависит уже от конкретной ситуации, — сказал он. — Поэтому я считаю, что соединение парада Победы, да и вообще празднования Победы, с памятью в «Бессмертном полке» — просто замечательная находка. Это то, что нужно».

Ранее чемпион мира 2009 года Илья Брызгалов заявил в интервью «Чемпионату», что, проводя парады Победы, «мы в каком-то прошлом застряли, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идет дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом».

Также спортсмена возмутило то, что мы (СССР) «победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло?» В Великой Отечественной войне участвовали все республики Советского Союза, «но почему-то нигде так шибко не отмечают (День Победы. — Прим. ФАН), как у нас».

