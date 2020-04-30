Сирийские наемники опубликовали видео подготовки к провокации против ЛНА

Триполи, 30 апреля. Террористы-наемники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, регулярно перебрасываемые Турцией на территорию североафриканского государства, снова выложили видеозапись, подтверждающую их присутствие на ливийской территории, в соцсети. Джихадисты на видео рассказывают, что собираются штурмовать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе столичного аэропорта. Об этом сообщила Ливийская обсерватория Almarsad в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Анкара и ПНС всячески скрывали факты вербовки и перемещения членов террористических группировок, запрещенных в РФ, таких как «Исламское государство»1, «Сирийская национальная армия» и «Аль-Каида»1, из сирийского Идлиба в Ливию. Однако джихадисты-наемники регулярно попадают на фото и видео, которые зачастую сами же снимают, чтобы выкладывать их в социальных сетях.

На опубликованной Almarsad видеозаписи боевики триполитанского режима Файеза Сарраджа вооружены автоматами, а у одного из них отчетливо видна нашивка с турецким флагом. Таким образом, новоиспеченные члены незаконных вооруженных формирований ПНС, приехавшие на ливийскую территорию при помощи турецких властей, в очередной раз раскрыли главного поставщика террористов в Северную Африку в лице Турции.

Кроме того, наемники незаконного «правительства» в Триполи признались, что готовятся к провокации против военнослужащих ливийской армии, отметив, что среди них есть боевики не только из Сирийской Арабской Республики, но и из Туниса и Палестины. Стоит отметить, что террористы намерены атаковать солдат фельдмаршала Халифы Хафтара, несмотря на режим прекращения боевых действий, введенный накануне в одностороннем порядке командованием ЛНА в связи со священным для мусульман месяцем Рамадан, а также в целях предотвращения эпидемии нового коронавируса (COVID-19).

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о масштабных грабежах в районе Ауляд Тулейс южнее Триполи, где сирийские наемники ПНС врывались в дома местных жителей и забирали силой ценные вещи. Продолжающаяся переброска Турцией джихадистов из Идлиба в Ливию для пополнения группировок Файеза Сарраджа подрывает международные усилия по урегулированию внутриливийского кризиса, закрепленные по итогам Берлинской конференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.