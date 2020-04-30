Кабмин выделит 577 млн рублей частным медорганизациям на помощь пожилым

Москва, 30 апреля. Правительство РФ выделит 577 млн рублей частным медицинским организациями на помощь пожилым гражданам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, в рамках пилотного проекта частные медорганизации в девяти регионах РФ получат 577,5 млн рублей для оказания помощи гражданам старше 65 лет.

Глава кабмина отметил, что в частных медцентрах работают более 100 тысяч врачей. Для того, чтобы привлечь их к наблюдению за гражданами на дому, будет реализован пилотный проект. В рамках первого этапа 33 частные организации в девяти регионах РФ получат средства на обеспечение медицинского наблюдения за 3,5 тысячи пожилых граждан.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что в условиях повышенной нагрузки на государственную систему здравоохранения такой проект является особенно важным. Мишустин сообщил, что Минтруд РФ объявил конкурс для отбора организаций на участие в пилотном проекте.

Медики из частных организаций будут посещать пожилых лиц на дому, проводить медицинские осмотры, диспансерное наблюдение, проводить медицинские манипуляции и инструментальные исследования, а также вакцинацию, помогать получать лекарства и оказывать паллиативную помощь.