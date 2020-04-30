Песков объяснил, когда Кремль примет решение о выходе из режима самоизоляции

Москва, 30 апреля. Решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции будет принято после майских праздников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил период с 6 по 8 мая нерабочими днями. Таким образом, нерабочими для россиян будут 11 дней мая, при этом поэтапный выход из самоизоляции намечен на 12 мая. Песков напомнил, что Путин призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.

«Путин призвал всех к тому, чтобы досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что сохранение режима самоизоляции — очень важно в текущей эпидемиологической обстановке.

Ранее Песков рассказал, что россиянам пока «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы». По мнению представителя Кремля, Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с COVID-19, всего за несколько недель расширив возможность российского здравоохранения. Именно поэтому сейчас ситуация в нашей стране гораздо лучше, чем в ряде стран Европы.

Напомним, за минувшие сутки в РФ было выявлено 7099 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся с начала эпидемия составило 106 498 человек. 11 619 человек выздоровели, 1073 пациентов умерли. 28 апреля президент РФ Владимир Путин констатировал, что эпидемию в России удалось затормозить, но пик еще не пройден, и впереди самый сложный этап. В связи с этим он призвал россиян как можно сознательнее отнестись к соблюдению режима самоизоляции на майских праздниках.