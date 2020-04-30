Пожарные России в свой профессиональный праздник попросили людей быть осторожнее с огнем

С 2019 года в России в огне погибло более 8000 человек, произошло более 470 000 пожаров — такие цифры привели в МЧС России в День пожарной охраны 30 апреля, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Основная причина большинства возгораний — неосторожное обращение с огнем, поэтому спасатели просят россиян считать защиту от пожаров личной ответственностью каждого. Кроме того, в свой профессиональный праздник в МЧС рассказали о новых методах тушения пожаров и о том, стоит ли выходить замуж за пожарных.

В 2018 году в МЧС изменили методику учета пожаров и стали считать возгорания на открытых площадках, пал сухой травы и мусора. Поэтому если в прошлые годы количество пожаров составляло порядка 150 000 в год, то с 2019 года в ведомстве зафиксировали 471 357 пожаров, а всего за три месяца текущего года — 91 775. По словам заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи Денисова, резкий рост количества пожаров зафиксировали в начале объявленных в стране выходных вследствие эпидемии коронавируса.

«Видимо, люди посчитали это время незапланированным отпуском, когда можно расслабиться, — объясняет Денисов. — Особенно много пожаров происходило из-за детских шалостей: дети были предоставлены сами себе».

В МЧС России до сих пор ни одно подразделение не выбыло из боевых расчетов из-за коронавируса, да и, как объясняют в МЧС, спасатели делают все, чтобы этого не произошло. Всем субъектам рекомендовано распределить личный состав подразделений пожарной охраны на две части. Одна несет службу и отдыхает в помещениях пожарных депо в течение двух недель, а на 15-е сутки их сменяет вторая часть, которая до того время соблюдала строгий режим самоизоляции дома.

«При заступлении на службу проводится мониторинг состояния здоровья, опрос по самочувствию, смена караула проходит бесконтактным методом», — рассказал Илья Денисов.

Помимо пожаров в жилых домах (а их по статистике МЧС случается больше 50%), сейчас огнеборцам предстоит сезон повышенной пожароопасности в лесистых регионах России. МЧС уже считает пожароопасный сезон «открытым» в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывается на территории субъектов ДФО, СФО, ЮФО. Сейчас в потенциально пожароопасные места выводится резервный состав пожарных, на временные посты перегоняется специальная техника, чтобы сократить время прибытия. Подразделения МЧС России и так работают в режиме повышенной готовности из-за коронавируса, объяснил Денисов, поэтому еще больше повышать градус готовности не будут.

Российские леса и населенные пункты Дальнего Востока, Сибири страдают также от беспечности людей, рассказал замминистра МЧС.

«Сейчас каждый из нас должен быть добровольцем, — объяснил Илья Денисов. — Люди сами должны чувствовать необходимость в пожарной безопасности. Дело защиты от пожаров — наше общее. Скажем, если человек владеет противопожарным минимумом, он не будет при сильном ветре разжигать костер на участке, чтобы искры не попали на жилые строения. Мы все должны оценивать, могут ли наши действия привести к пожару».

Кстати, добровольцы в системе обеспечения пожарной безопасности в России занимают около 15% от общего числа пожарных, сообщил Денисов. Всего же общая группировка сил пожарной охраны России составляет порядка 350 000 человек. В их числе сотрудники федеральной противопожарной службы, пожарно-спасательных подразделений субъектов, ведомственных пожарных охран и добровольцы.

«70% личного состава — это люди в возрасте от 31 года до 50 лет: прожженные, овеянные дымом, закопченные, как мы говорим, — рассказал Денисов. — Примерно 22% — люди в возрасте от 18 до 30 лет, они только пробуют себя. Профессия у нас непростая, сложная, на начальной стадии идет большой отсев, зато те, кто нашел себя в ней, остаются надолго».

Девушкам в пожарной охране сложно по-своему, рассказал Денисов. Они работают диспетчерами и иногда принимают по 13000-15000 звонков в сутки (цифры по Москве).

«Никакой гендерной дискриминации у нас нет», — заверил Илья Денисов. Он же посоветовал россиянкам выходить замуж за представителей профессии пожарных. Однако предупредил о том, что это будет нелегко: иногда огнеборцы переезжают с пожара на пожар, практически не заезжая домой, но такой выбор супруга окупится положительными качествами и «жаждой к жизни».

Семейная жизнь пожарных не застрахована и от трагедий, добавил Денисов. Профессия находится на пятом месте в рейтинге самых опасных: по статистике в мире каждый год погибает около 500 пожарных, 250 000 человек получают травмы во время ликвидации огня.

«Казалось бы, какому нормальному человеку придет в голову идти в дым, огонь, чтобы спасти другого? Пожарные делают это каждый день на каждом дежурстве. Это наша рутинная работа, — рассказал Денисов. — Несчастные случаи — это в большинстве случаев форс мажор. Нельзя предсказать, что сейчас под тобой провалится пол, тебя обольет горячей краской или в помещении окажется газовый баллон, которого там не должно быть…».

Замминистра МЧС России предупредил собственников жилых и нежилых помещений о том, что хоть они и вправе рисковать своим имуществом, но при возможном пожаре присутствие посторонних опасных веществ угрожает жизни пожарных и соседей.

Напомним, что именно такое поведение собственников стало одной из причин трагической гибели восьми пожарных в 2016 году при тушении пожара в Москве на Амурской улице. В несчастном случае обвиняют руководителей тушения Дмитрия Ширлина и Сергея Барсукова. По версии следствия, Ширлин и Барсуков неверно оценили обстановку на объекте в 4000 кв. м, неправильно рассчитали стойкость конструкции комплекса и «небрежно отнеслись к своим обязанностям». Но экспертиза показала, что складское помещение на Амурской улице оказалось потенциально опасным — на нем хранился аммиак, только вот пожарным об этом на выезде ничего не сказали, и они приехали тушить его как рядовой объект. Тепловизор показывал допустимую температуру, и трагического развития событий не могли предположить ни те, под кем вскоре обрушилась крыша, ни руководители тушения.

Ранее ФАН подробно рассказывал о судебных процессах, из-за которых опытные пожарные не хотят идти в руководители тушения пожаров. Федеральное агентство новостей уточнило у Ильи Денисова, что думают в МЧС о судебных процессах против огнеборцев и будет ли меняться нормативно-правовая база для их защиты от несправедливых обвинений.

В России возбуждено, ведется или недавно закрыто около 17 судебных процессов против руководителей тушения пожаров. Представители пожарной охраны считают обвинения против своих коллег необоснованными.

«Действительно, в документах ведомственных нормативно-правовых актов есть ряд пробелов, которые позволяют двояко трактовать действия РТП (руководителей тушения пожаров. — Прим. ФАН), — признал Илья Денисов, отвечая на вопрос ФАН. — У начальника боевого участка, у РТП есть защита, если он будет следовать строго с документацией. Другой вопрос в том, что иногда приходится отступать от инструкций и требований. В этом случае руководитель должен уметь обосновать свои действия, принять оптимальное решение по организации тушения пожара, отведении состава на безопасное расстояние. Надо изучать нормативную базу, вникать в нее, стараться не отступать от установленных требований. Проблема существует, мы ее видим и знаем, работаем над ней».

По словам Ильи Денисова, в МЧС создан экспертный совет, куда вошли преподаватели профильных образовательных научных учреждений. Они изучают ведомственную нормативно-правовую базу, которая регламентирует действия РТП на месте происшествия, и готовы менять ее при необходимости.

Также Денисов рассказал о новинках пожаротушения, которые начинают внедряться в России. Так, пожарные испытывают системы подачи воды на большую высоту за счет технологии тонкораспыленной воды, которая подается в пожарный рукав в смеси с воздухом, весит меньше и при этом обладает повышенной теплоемкостью. Еще одна новая технология — возможность тушить пожары, не входя в помещение, через прокол в стене, что сможет сохранить жизни пожарным.

«Раньше на нас жаловались за то, что мы при тушении заливали все этажи так, что крысы в подвалах захлебывались, — вспоминает свою практику Илья Денисов. — Но мы тоже стараемся, работаем над культурой тушения пожаров, не стоим на месте и развиваемся».

По традиции Федеральное агентство новостей желает всем российским огнеборцам сухих рукавов и поздравляет с профессиональным праздником.