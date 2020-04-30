Представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса

Москва, 30 апреля. Наличие антител к коронавирусу не дает гарантии, что человек не подхватит инфекцию вновь. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ призвала дождаться результатов исследований, которые в большом объеме проводятся и в России. Также Вуйнович отметила, что на данном этапе необходимо набрать как можно больше информации о коронавирусе.

Напомним, первые заразившиеся новым типом коронавируса были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 апреля, в России насчитывается 106 498 заразившихся, 7099 из них выявили за минувшие сутки. Общее число летальных исходов в нашей стране составляет 1073, при этом 11 619 человек уже выздоровели. Около 50% всех заразившихся в России были выявлены в Москве.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ закупит 300 аппаратов искусственной вентиляции легких для военных госпиталей. На закупку медицинского оборудования выделят 450 миллионов рублей.