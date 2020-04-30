Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса

454
0 Оставить комментарий

Представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса

Москва, 30 апреля. Наличие антител к коронавирусу не дает гарантии, что человек не подхватит инфекцию вновь. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель ВОЗ призвала дождаться результатов исследований, которые в большом объеме проводятся и в России. Также Вуйнович отметила, что на данном этапе необходимо набрать как можно больше информации о коронавирусе.

Напомним, первые заразившиеся новым типом коронавируса были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 апреля, в России насчитывается 106 498 заразившихся, 7099 из них выявили за минувшие сутки. Общее число летальных исходов в нашей стране составляет 1073, при этом 11 619 человек уже выздоровели. Около 50% всех заразившихся в России были выявлены в Москве.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ закупит 300 аппаратов искусственной вентиляции легких для военных госпиталей. На закупку медицинского оборудования выделят 450 миллионов рублей.

Представитель ВОЗ заявила, что наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса

 

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров