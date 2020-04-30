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«Альянс врачей» поставил медиков под угрозу заражения несертифицированными СИЗ

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«Альянс врачей» поставил медиков под угрозу заражения несертифицированными СИЗ

Москва, 30 апреля. Закупленные так называемым профсоюзом «Альянс врачей» средства защиты, предназначенные для российских больниц, оказались несертифицированными. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией».

Профсоюз, созданный блогером Алексеем Навальным, оказался втянут в очередной скандал, связанный с закупкой СИЗ. В этот раз стало известно, что «оппозиционная» организация приобретала медицинские маски, не имеющие необходимой сертификации. В махинациях признался один из активистов «Альянса» в протестном чате столицы.

«Мы конкретно накосячили с масками: покупали их несертифицированные, брали леваком. Мой родственник тоже купил хрен пойми где, теперь с короной лежит. Не работают такие маски, нужны только сертифицированные!» — предупредил сторонник профсоюза.

Теперь из-за безответственности «Альянса врачей» под угрозой заражения коронавирусом находятся медики нескольких больниц, которым организация навязала свою «помощь».

Ранее «Альянс врачей» был замечен в махинациях с пожертвованиями. Руководство профсоюза вместо детального отчета, куда потрачены донаты, показывает своим спонсорам красочную инфографику. Кроме того, организация была поймана и на закупке СИЗ по завышенной стоимости.

«Альянс врачей» поставил медиков под угрозу заражения несертифицированными СИЗ

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Источник: Telegram
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