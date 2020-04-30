«Штрафные каникулы» не позволят россиянам попасть в черные списки банков

Москва, 30 апреля. «Штрафные каникулы» призваны уберечь россиян от попадания в черные списки банков. Об этом в четверг заявил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Так он прокомментировал предложение члена Общественный палаты РФ Артема Кирьянова ввести мораторий на блокировку банковских карт и запретить списывать с них средства в уплату штрафа на 60 дней.

По словам Алисенова, по факту «штрафные каникулы» уже реализованы правительством, однако лишь частично. Например, до конца года запрещено взыскивать долги по ЖКХ, а также нельзя блокировать счета предприятий, находящихся в стадии банкротства. Кирьянов же предлагает «ручную донастройку» этих мер, которая не потребует дополнительных расходов бюджета. Просто банкам придется немного изменить форму работы.

Доцент РАНХиГС отметил, что «штрафные каникулы» — это важная мера, которая убережет простых россиян от попадания в «кредитное рабство».

«Если человек просрочил оплату штрафа и ему блокируют карту, то его жизненные потребности не снижаются. Хорошо, если есть возможность занять у знакомых. Но бывает, что таких знакомых просто нет», — рассказал Кирьянов «Экономике сегодня».

В этих условиях единственным выходом становится кредит. Однако банки, видя, что у их клиента есть задолженность, откажутся оформлять договор. Помочь в такой ситуации смогут только микрофинансовые организации, которые выдают деньги по заоблачным процентам, и человек в итоге попадает в «кредитное рабство».