Военные РФ и Турции провели в Идлибе седьмое совместное патрулирование

Дамаск, 30 апреля. Российские и турецкие военные провели седьмое совместное патрулирование трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

По данным ведомства, патрулирование осуществлялось вдоль трассы М-4 на территории провинции Идлиб. В патрулировании были задействованы два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Контроль движения патруля с воздуха осуществлялся беспилотными летательными аппаратами ВКС РФ.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств согласовали введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, а также другие меры, которые позволят стабилизировать ситуацию в регионе.