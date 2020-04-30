Секретные документы управления генштаба ВСУ утекли в Сеть

Киев, 30 апреля. Украинская хакерская группировка «Берегини» опубликовала в Сети секретное положение по управлению гражданско-военного сотрудничества генерального штаба вооруженных сил Украины.

67-страничный документ был опубликован на официальном сайте группировки. Ранее там же были выложены внутренние документы управления, а также личные данных ряда самых одиозных офицеров ВСУ. Пользователи могли ознакомиться с информацией на их аккаунтах в соцсетях, узнать номера телефонов и адреса электронных почт.

Ранее «Берегини» заявили, что взломали сеть управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ. После изучения полученных данных, хакеры заявили, что на Украине нет армии, но «есть банда извращенцев и воров в военной форме». В качестве подтверждения своих слов они выложили архив с документами о деятельности этого управления, его личном составе, а также скриншоты личной переписки сотрудников.

По мнению участниц группировки, в умах генштаба до сих пор живет партия войны Петра Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ФАН), и командование ВСУ продолжает зарабатывать на гибели людей на юго-востоке страны.

Несмотря на секретность опубликованных «берегинями» данных, воровство и коррупция в украинской армии уже давно никого не удивляют. Буквально накануне СБУ вскрыла факты масштабных хищений в ВСУ. По данным силового ведомства, в период с 2015 по 2017 годов между министерством обороны и компанией из Кривого Рога был заключен ряд договоров на поставку смазочных средств на сумму более 33 млн гривен. Но в рамках выполнения одной из сделок фирма нанесли ущерб бюджету в размере более 1 млн гривен. В связи с этим руководителя одного из центральных управлений ВСУ в Киеве, который заключил данную сделку, заподозрили в злоупотреблении служебным положением.