Песков заявил об искажении журналистами его слов о материальной помощи

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что его слова о прямой материальной помощи в интервью RTVI были искажены.

В беседе с RTVI Песков прокомментировал возможность предоставления россиянам прямой помощи в период коронавируса. Представитель Кремля объяснил, что существует материальная помощь двух видов – прямая и косвенная. Песков подчеркнул, что неизвестно, какой вид помощи лучше.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это», — сказал Песков.

Однако в СМИ слова Пескова исказили. Появился ряд публикаций о том, что Песков якобы не исключил предоставление прямой материальной помощи россиянам.

«Этого не было. Это ошибочная подача информации», — заявил Песков, комментируя появившиеся в СМИ материалы.

Кроме того, в интервью Песков отметил, что у России есть потенциал, которого достаточно для того, чтобы амортизировать последствия любых мировых экономических кризисов и выполнить социальные обязательства.

Также в ходе брифинга в четверг Песков призвал внимательно проанализировать уже принятые меры поддержки населения в ситуации с коронавирусом. Он напомнил, что потерявшие работу после 1 марта будут получать пособие по верхней планке.

Ранее идею «вертолетных денег» прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он объяснил, что некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег гражданам, но это не спасает людей в период пандемии COVID-19.