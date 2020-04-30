Донбасс сегодня: Донецк под ударами артиллерии, Киев отправляет на фронт психов

Донбасс, 30 апреля. Армия Украины снова ударила тяжелой артиллерией по Донецку, в городе разрушены жилые дома. В рядах ВСУ растет количество дезертиров, а на передовую отправляют психически нездоровых. Украинские бойцы сводят счеты с жизнью. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска снова пускают в ход тяжелую артиллерию. За сутки по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики нанесено 11 ударов. Огонь велся из 122-мм артиллерии, тяжелых минометов, пушек боевых машин и другого вооружения. Все обстрелы пришлись на юг республики и столицу с окрестностями.

Результатом агрессии стало полное обесточивание поселка Ясное, повреждение жилого дома в данном населенном пункте, а также разрушение артиллерийскими снарядами трех жилых домов на западе Донецка.

Военная полиция Украины выявила отсутствие 26 военнослужащих

Наибольшее количество бойцов, самовольно оставивших службу в зоне конфликта, наблюдается в рядах 57-й мотопехотной бригады ВСУ, рассказали в Народной милиции ДНР. Проводящая проверку в бригаде военная служба правопорядка выявила отсутствие в местах дислокации подразделений 26 военнослужащих. Вместе с ними пропали шесть автоматов. Кроме того, в настоящее время командир бригады занят розыском еще двух дезертиров, покинувших боевые посты в районе Песок под Донецком.

В Марьинке в 28-й механизированной бригаде украинской армии солдат совершил членовредительство, чтобы избежать службы на передовой. Выпив для храбрости, солдат Малюта отрубил себе топором два пальца на руке. Расследованием установлено, что Малюта состоял на учете в Одесской психбольнице. Это в очередной раз подтверждает, что в «сильнейшую армию континента» набирают не только уголовников, но и людей «со справками».

Украинские журналисты снимают фильм о «подвигах» ВСУ

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали, что украинским телевизионщикам поставлена задача снять фильм о героических поступках украинских военных в 2014-2015 годах. Таким образом пропагандисты пытаются дискредитировать военнослужащих отделившегося Донбасса перед встречей глав стран — участниц «нормандской четверки». В 30-ю и 93-ю мехбригады уже приехали корреспонденты ведущих украинских телеканалов. Их работу координируют офицеры 74-го Центра информационно-психологических операций.

Отснятые видеоматериалы войдут в новый пропагандистский фильм о «защитниках» Украины, который выйдет в прокат в августе 2021 года. Основной целью создания подобного шедевра является попытка оправдать поступки украинских военных и творимый ими беспредел в начале войны с народом Донбасса. Для подготовки видеоряда уже выделено порядка 7 миллионов гривен.

Самоубийство солдата ВСУ в Луганской области

Военнослужащий 93-й бригады свел счеты с жизнью, не выдержав жестокого обращения с ним со стороны сослуживцев и непосредственного командования, рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. Рядовой ВСУ Лисин несколько раз обращался с жалобами к командиру бригады Дмитрию Брыжинскому на командира взвода и боевых товарищей, но помощи так и не получил.

Обращения пострадавшего рассматривались как доносы и только обострили негативное отношение к нему. Боец не выдержал морального напряжения и совершил самоубийство, описав причины в предсмертной записке. В части проводят расследование инцидента.