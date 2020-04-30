Сирия, 30 апреля. SDF**** заявили об аресте высокопоставленного террориста ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе состоялось совместное патрулирование РФ и Турции. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации четырех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в районе Аль-Кабун и деревне Харран аль-Авамид в Дамаске.

Курдские вооруженные группировки: заявили о захвате высокопоставленного террориста ИГ в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: сообщили о нейтрализации четырех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира» на северо-востоке САР; распространяют листовки с призывом к освобождению проезда по трассе М-4 в Идлибе.

Протурецкие силы: подозреваются в убийстве женщины в Африне на северо-западе Алеппо.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование участка шоссе М-4 на востоке Идлиба.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в Дамаске завершился новый этап работ по разминированию территорий. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) работали над демонтажем оставшихся после депортации террористов СВУ в населенном пункте Харран аль-Авамид, который перешел под контроль правительственных подразделений весной 2018 года. Кроме того, в период с 10.00 до 14.00 подрывные работы состоялись в районе Аль-Кабун, зачищенном в мае 2017-го.

Провинция Алеппо

В Африне было вновь произошло убийство одного из гражданских лиц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что жители деревни Катма обнаружили тело неизвестной женщины в сельскохозяйственном районе на окраине населенного пункта. Было установлено, что сирийка скончалась от огнестрельных ранений.

Как известно, территория Африна находится под контролем турецких вооруженных сил и поддерживаемых ими бандгрупп, которых не раз обвиняли в похищениях и нападениях на коренное население кантона. Предполагается, что протурецкие боевики имеют отношение и к этому убийству.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) сообщили о новой спецоперации, проведенной в подконтрольных им районах провинции. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), курдские боевики захватили высокопоставленного террориста «Исламского государства»1 по имени Муин Таха Хамад. Утверждается, что задержанный занимался организацией в регионе подпольной деятельности. Информации о том, в каком районе удалось арестовать террориста, пока не поступало.

Провинция Идлиб

Минобороны Турции сообщило о том, что в Идлибе прошло седьмое по счету совместное патрулирование турецкой армии и российской военной полиции под прикрытием авиации. О протяженности маршрута пока ничего неизвестно. Как известно, в прошлые разы мониторинг шоссе М-4 осуществлялся в сокращенном формате из-за провокаций боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». По неподтвержденным данным медиапортала Step News Agency, в ходе патрулирования солдаты ВС Турции распространяли листовки с призывом освободить поезд по трассе.

Напомним, несколько дней назад турецкие войска попытались убрать поставленные террористами заграждения в районе города Ан-Найраб, однако столкнулись с вооруженным сопротивлением ХТШ, в результате чего был тяжело ранен один из солдат армии Турции.

Провинция Хасака

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) заявляет, что курдские боевики попытались предпринять вылазку на северо-востоке провинции. Турецкие военные открыли огонь по группе радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), которые намеревались пробраться в зону операции «Источник мира». В результате как минимум четыре курдских боевика были нейтрализованы. Напомним, накануне турки также заявляли о предотвращении взрыва мины, оставленной членами РПК или YPG на севере САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.