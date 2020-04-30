Вирусолог Аграновский объяснил, как экстремальная жара в России повлияет на COVID-19

Экстремальная жара в России, которую прогнозируют синоптики этим летом, может косвенно повлиять на темпы распространения COVID-19 в стране. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал российский ученый Алексей Аграновский.

Ранее Росгидромет сообщил, что в европейской части России этим летом ожидаются периоды экстремально высоких температур. Специалисты связывают это с выраженными проявлениями климатических изменений.

«С увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла, то есть периодов, когда температура в летние месяцы в течение пяти дней превышает климатическую норму на пять и более градусов, и увеличением периодов с сильной жарой, когда дневная температура превышает 30 градусов в умеренных широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35 градусов», — говорится в сообщении Росгидромета.

Специалисты также отмечают, что в России потепление климата происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по Земному шару. В этом году экстремально теплым в России выдался март. Высокие температуры воздуха метеорологи фиксировали и в апреле в ряде регионов Сибири.

Советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский в комментарии ФАН рассказал, как экстремальная жара может повлиять на распространение коронавируса в России. По мнению специалиста, летнее тепло и солнечные лучи оказывают косвенное действие на темпы распространения эпидемии.

«Летом люди меньше болеют вообще всяческими ОРВИ. Я надеюсь, что так будет и с COVID-19. Дело в том, что такого опыта еще нет», — сказал Аграновский в беседе с журналистом.

Летнее тепло и солнечные лучи помогают организму вырабатывать витамин D, влияние которого благотворно сказывается на иммунитете человека. Именно поэтому вирусолог рад прогнозам Росгидромета: холодное и дождливое лето непременно повлекло бы за собой распространение респираторных инфекций.

Китайские ученые не так давно провели исследование о влиянии температур на коронавирус. Результаты работы специалистов говорят, что вирус лучше всего передается при температуре от плюс 5 до 8,7 градуса по Цельсию. При повышении температуры активность патогена резко падает. Сообщалось, что при температуре от 38 градусов по Цельсию и влажности 95% вирус теряет свою активность.

«Естественно, высокие температуры влияют [на вирус]. Вирус имеет период «полужизни» — как быстро распадающийся изотоп. Если он будет жить на поверхности, пока капля жидкости не высохнет, и еще некоторое время, то при высокой температуре, конечно же, вирус будет выживать во внешней среде меньше. Так что не то чтобы летняя жара напрямую действовала на вирус, но косвенно — да. В силу этих факторов», — резюмировал Алексей Аграновский.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 по данным на 30 апреля в России составило почти 106,5 тысячи человек. За последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев. За весь период распространения инфекции в России от болезни скончались 1073 человека. Более 11,6 тысячи пациентов выздоровели.