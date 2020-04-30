Грузинский актер спасает бурых медведей. ФАН-ТВ

В Грузии в лесу Цхваричамия находится необычный приют — там помогают бурым медведям, которых спасают от браконьеров и цирковых вольеров.

Профессиональный актер Сосо Джихуришвили никогда не думал, что займется спасением диких животных, по словам мужчины, это произошло неожиданно:

«Никакого опыта у меня не было. Абсолютно случайно в 2010 году ко мне попал медвежонок. И когда я выяснил, что в Грузии нет никаких специальных заведений, куда можно было его отвести, я решил сам вырастить его. В Грузии это уже давняя проблема. Медведей держат в очень маленьких вольерах», — рассказывает Сосо.

Подарив вторую жизнь маленькому медвежонку, Сосо решил помочь другим собратьям малыша и в этом же году основал приют для бурых медведей, сейчас там проживают уже 15 косолапых.

По словам мужчины, большую помощь ему оказали тбилисский зоопарк и иностранные коллеги, которые научили его ухаживать за такими крупными животными.

Актер объясняет, что медведи, все равно продолжают находиться в неволе, ведь к жизни в диких условиях они не готовы.

Приют живет на личные средства Сосо Джихуришвили и пожертвования всех неравнодушных людей.

Отметим, что бурые медведи занесены в список исчезающих видов животных на территории Грузии. Охота на этих млекопитающих и их отлов в стране официально запрещены. Тем не менее, многие бурые медведи попадают в руки браконьеров или оказываются в увеселительных заведениях для развлечения публики.