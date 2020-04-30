Создатель «Новичка» назвал способ победить пандемию коронавируса

Москва, 30 апреля. Советский химик Леонид Ринк предложил новый метод борьбы с пандемией коронавируса. Ученый считает, что победить инфекцию можно с помощью препарата-иммуномодулятора под названием диуцифон.

Профессор подчеркнул, что рано или поздно вакцину от коронавируса найдут, однако для этого потребуется время. Кроме того, вирус мутирует, поэтому вскоре может понадобиться новая вакцина. В связи с этим Ринк предложил собственный метод борьбы с пандемией.

«Мы назвали этот алгоритм «нападение, а не защита». <...> Я настаиваю на том, что у заболевших надо провести иммунизацию организма. В обязательном порядке. Это первый шаг. Второй шаг — провести иммунизацию у здоровых, еще не заболевших людей», — заявил химик в интервью газете «Взгляд».

Профессор Ринк является создателем советской боевой отравляющей системы «Новичок». Как оказалось, ученый работал не только над ядами, но и над лекарствами. Так, в 1990-е годы вместе с директором и основателем Научно-исследовательской лаборатории иммунохимиотерапии лепры (НИЛИЛ) Николаем Голощаповым Ринк занимался внедрением диуцифона и его аналогов.

Благодаря исследованиям удалось доказать, что препарат подавляет деятельность патогенных микроорганизмов, однако из-за закрытия лаборатории выпуск лекарства так и не начался. Позднее Ринк доработал диуцифон и улучшил его растворяемость в воде, то есть и в плазме крови, передает URA.RU. Препарат пока не зарегистрирован, но ученый считает, что это необходимо сделать. При этом Ринк подчеркнул, что применение диуцифона должно стать дополнением к поиску вакцины.

«Я жду вакцину. Но наш вариант уничтожает всю заразу сразу, новое, старое — все», — цитирует профессора «Царьград».

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