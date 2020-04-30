Местные жители избили заместителя мэра Усть-Кутского района из-за канистр с бензином

Иркутск, 30 апреля. Местные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Иркутской области Михаила Барса. Разгневанные люди заподозрили чиновника в поджоге леса, мужчина госпитализирован. Об этом сообщила руководитель аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марина Косыгина.

По имеющимся данным, местные жители задержали представителей администрации района, в том числе первого замглавы района Михаила Барса и пресс-секретаря мэра Екатерину Анисимову, в частных угодьях. Чиновники приплыли в тайгу на лодке, в которой находилось несколько канистр с бензином. Местные жители подумали, что прибывшие хотят поджечь лес и задержали их, после чего вызвали полицию.

На место происшествия выехали представители правоохранительных органов. Косыгина рассказала, что представители администрации приехали в отдаленный лесной район, где были зафиксированы термоточки, чтобы проверить ситуацию на месте. Бензин предназначался для дозаправки аэролодки.

«Это была официальная командировка, они уехали 28 апреля утром и приехали ночью 30-го. Их избивали, первого зама Михаила Барса избивали три человека, Екатерину Анисимову топили в реке. Михаил Александрович находится в больнице», — рассказала Косыгина.

В настоящее время по факту случившегося ведется следствие.