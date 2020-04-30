В ЛНР отреагировали на вброс ВСУ о переполненных из-за коронавируса больницах Донбасса

Украинское военное командование пытается отвлечь внимание от катастрофической ситуации с коронавирусом в рядах ВСУ и с этой целью распространяет фейки о ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Переполненные больницы

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что больницы Донецкой и Луганской народных республик якобы переполнены зараженными новым типом коронавируса.

По его словам, официальные данные Донецка и Луганска свидетельствуют о 150 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Однако на самом деле их якобы свыше 400.

Украинский военный добавил, что сейчас наблюдается существенное увеличение количества жителей Донбасса, которые якобы выражают недовольство политикой руководства Донецкой и Луганской народных республик в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вброс ВСУ

Как отметил Родион Мирошник, после нескольких сообщений о том, что в зоне ООС прячут военнослужащих, заболевших коронавирусом, «командующий» ООС решил манипулировать и переключить внимание, в том числе СМИ, от чрезвычайно высокой заболеваемости вирусом в рядах украинских вооруженных формирований, на ситуацию в народных республиках.

«Но тут уж напрасно. Если в республиках Донбасса все процессы прозрачны и информация и о заболевших, и о действиях властей по борьбе с эпидемией дается постоянно и открыто, то зона ООС — это информационная резервация. И для журналистов, и для властей. Все поступающие оттуда сведения — откровенная ложь, изрекаемая командирами, ведущими карательную операцию. Скрывается заболеваемость, скрывается количество небоевых потерь, замалчиваются данные о массовых инцидентах с драками и убийствами, прячется информация о дезертирстве», — пояснил Родион Мирошник.

По словам Мирошника, местные жители говорят о разворачивании дополнительных госпиталей, о массовой доставке украинских солдат в больницы, а также о том, что вирус косит не только солдат, но и командиров.

«Если даже командующий Нацгвардии Украины лежит с коронавирусом, то что говорить о подчиненных?! Попытки перекладывать с больной головы на здоровую — это, увы, традиционная практика украинских властей. А поскольку это говорят военные, то делают это еще более топорно», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.