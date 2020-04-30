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В ЛНР отреагировали на вброс ВСУ о переполненных из-за коронавируса больницах Донбасса

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В ЛНР отреагировали на вброс ВСУ о переполненных из-за коронавируса больницах Донбасса

Украинское военное командование пытается отвлечь внимание от катастрофической ситуации с коронавирусом в рядах ВСУ и с этой целью распространяет фейки о ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Переполненные больницы

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что больницы Донецкой и Луганской народных республик якобы переполнены зараженными новым типом коронавируса.

По его словам, официальные данные Донецка и Луганска свидетельствуют о 150 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Однако на самом деле их якобы свыше 400.

В ЛНР отреагировали на вброс ВСУ о переполненных из-за коронавируса больницах Донбасса

Украинский военный добавил, что сейчас наблюдается существенное увеличение количества жителей Донбасса, которые якобы выражают недовольство политикой руководства Донецкой и Луганской народных республик в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вброс ВСУ

Как отметил Родион Мирошник, после нескольких сообщений о том, что в зоне ООС прячут военнослужащих, заболевших коронавирусом, «командующий» ООС решил манипулировать и переключить внимание, в том числе СМИ, от чрезвычайно высокой заболеваемости вирусом в рядах украинских вооруженных формирований, на ситуацию в народных республиках.

«Но тут уж напрасно. Если в республиках Донбасса все процессы прозрачны и информация и о заболевших, и о действиях властей по борьбе с эпидемией дается постоянно и открыто, то зона ООС — это информационная резервация. И для журналистов, и для властей. Все поступающие оттуда сведения — откровенная ложь, изрекаемая командирами, ведущими карательную операцию. Скрывается заболеваемость, скрывается количество небоевых потерь, замалчиваются данные о массовых инцидентах с драками и убийствами, прячется информация о дезертирстве», — пояснил Родион Мирошник.

В ЛНР отреагировали на вброс ВСУ о переполненных из-за коронавируса больницах Донбасса

По словам Мирошника, местные жители говорят о разворачивании дополнительных госпиталей, о массовой доставке украинских солдат в больницы, а также о том, что вирус косит не только солдат, но и командиров.

«Если даже командующий Нацгвардии Украины лежит с коронавирусом, то что говорить о подчиненных?! Попытки перекладывать с больной головы на здоровую — это, увы, традиционная практика украинских властей. А поскольку это говорят военные, то делают это еще более топорно», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.

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