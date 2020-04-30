Песков заявил, что россиянам пока рано расслабляться и выходить на улицы

Москва, 30 апреля. Россиянам пока «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прирост заразившихся коронавирусом за минувшие сутки.

По мнению представителя Кремля, Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с COVID-19, всего за несколько недель расширив возможность российского здравоохранения. Именно поэтому сейчас ситуация в нашей стране гораздо лучше, чем в ряде стран Европы.

«Вы спрашиваете, почему растет количество инфицированных? Растет из-за пандемии, из-за всемирной пандемии», — подчеркнул он.

По мнению Пескова, сейчас нужно сначала купировать рост числа заразившихся, потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры. Он добавил, что над этим работают и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе: «Принимаются самые энергичные меры».

Напомним, за минувшие сутки в РФ было выявлено 7099 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся с начала эпидемия составило 106 498 человек. 11 619 человек выздоровели, 1073 пациентов умерли. 28 апреля президент РФ Владимир Путин констатировал, что эпидемию в России удалось затормозить, но пик еще не пройден, и впереди самый сложный этап. В связи с этим он призвал россиян как можно сознательнее отнестись к соблюдению режима самоизоляции на майских праздниках.