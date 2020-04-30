Милонов: КПРФ делает все, чтобы превратиться в политического банкрота

В составе действующего «идеологического» актива КПРФ, к сожалению, нет людей, способных управлять регионами, об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Собеседник ФАН прокомментировал появившиеся в Сети данные о вероятной отставке двух губернаторов, избранных от коммунистов: главы Орловской области Андрея Клычкова и главы Хакасии Валентина Коновалова.

«Я работаю в рамках думского комитета с представителями компартии и, конечно же, вижу среди них замечательных людей, которые ценностно и морально правильно ориентированы. Без преувеличения можно назвать их настоящими патриотами нашей страны. Однако то, что мы видим, глядя на ставленников КПРФ в российских регионах, не выдерживает никакой критики. Это всегда крайне одиозные, неэффективные, а многие еще и погрязшие в коррупционных скандалах личности», — убежден Милонов.

Парламентарий привел в пример неприглядную историю, в которую попала Компартия из-за своего ставленника в Иркутской области Сергея Левченко.

«Выяснилось, что половина райкома зарабатывала на всякого рода сомнительных операциях, в том числе на нелегальной продаже леса в Китай, — заявил депутат. — КПРФ невольно делает все, чтобы показать, что выдвигаемые ею на управленческие должности кадры крайне некомпетентны, и превращается, таким образом, в политического банкрота».

Собеседник ФАН выразил сожаление, что объединение Геннадия Зюганова само уничтожает российскую многопартийную систему.

«Они могли бы, наоборот, стараться изо всех сил, чтобы доказать свою эффективность, — предложил Милонов. — Но то, что мы видим на примере коммунистических губернаторов, показывает: допускать Компартию к реализации управленческих решений, конечно же, нельзя. Она доведет страну «до ручки».

Парламентарий заявил, что КПРФ представляется ему в виде динозавра: большого, могучего, но уже много лет как мертвого. По его словам, эта партия сейчас как никогда близка по своему физическому облику к своему изначальному лидеру — Владимиру Ильичу Ленину, — находящемуся «в состоянии смерти».