Асад борется с терроризмом в Сирии так же эффективно, как и с коронавирусом

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о необходимости прекращения финансирования терроризма в стране. Политолог Маис Курбанов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) отметил, что главе государства Башару Асаду удается бороться с боевиками в САР так же успешно, как и с коронавирусом.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН о ситуации в Сирии постоянный представитель САР при ООН Джаафари указал, что турецкий режим не только нарушил свои обязательства в рамках договоренностей в Сочи, Астане и Москве, поддерживая террористические группировки, но и продолжил укреплять военное присутствие севере САР.

Постпред сирийского государства отметил, что турецкий режим ввел и развернул системы противовоздушной обороны в Идлибе и укрепил свои Вооруженные силы американскими зенитными комплексами. Джаафари подчеркнул опасность попадания турецких средств ПВО в руки террористических организаций в Идлибе, так как это способно привести к катастрофическим и непредсказуемым последствиям. Кроме того, он подтвердил необходимость прекращения финансирования терроризма в Сирийской Арабской Республике.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов заявил ФАН, что Сирия, не смотря на все попытки Анкары оккупировать Идлиб, сейчас находится на пути к полному восстановлению после нескольких лет войны. Собеседник агентства уверен, что это стало следствием усердной работы президента страны Башара Асада.

«Уже понятно, что чужим силам в Сирии нечего делать. Народ возвращается к нормальной жизни. Страна возрождается. Башар Асад работает очень много для восстановления Сирии и борьбы с террористами», — заметил Курбанов.

Терроризм подобен коронавирусу – если его не пресечь вовремя, он будет распространяться, считает Курбанов. По мнению политолога, Асаду удается бороться с боевиками также эффективно, как с эпидемией. Сирийский глава в обоих случаях действует слаженно и эффективно. Однако сейчас основным препятствием на пути полного очищения САР от джихадистов выступает Анкара, пытающаяся оккупировать Идлиб, заявил эксперт.