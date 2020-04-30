Топалов устроил истерику в прямом эфире из-за смерти друга и травли в Сети

Москва, 30 апреля. Российский певец Влад Топалов сделал эмоциональное заявление в Instagram в адрес своих фанатов. В прямом эфире исполнитель устроил истерику из-за травли супруги в Сети и смерти друга.

Артист рассказал, что скончался его близкий товарищ — режиссер Дмитрий Добрый. Печальное событие произошло в тот момент, когда в Интернете началась травля жены певца телеведущей Регины Тодоренко, которая допустила неосторожные высказывания о домашнем насилии.

«Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми», — заявил Топалов.

Звезда эстрады отметил, что прощает всех своих ненавистников, и призвал подписчиков быть добрее друг к другу.

Напомним, в одном из интервью Тодоренко резко высказалась по поводу домашнего насилия, обвинив женщин в неумении общаться с мужчинами. Пользователи Сети подвергли ее заявление жесткой критике, после чего телеведущая принесла свои извинения.

Ранее Тодоренко призналась, что следит за передвижениями своего супруга. Местонахождение Топалова она определяет с помощью специального мобильного приложения, передает телеканал «360».