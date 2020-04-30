Эксперты рассказали, в каком случае отмена комиссии в СБП позволит россиянам сэкономить

Скорость платежей является очень важным фактором как для бизнеса, так и для физических лиц, поэтому отмена комиссии в Системе быстрых платежей (СБП) позволит россиянам сэкономить деньги, считают экономисты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бесплатные переводы

Банки отменили комиссию за переводы в СБП до 100 тысяч рублей. Об этом говорится в предписании Центробанка России.

Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и не может превышать 600 тысяч рублей. Однако за переводы в СПБ на сумму более 100 тысяч рублей в месяц может взиматься комиссия не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Кроме того, согласно внутренней политике управления рисками, банки — участники программы СБП имеют возможность устанавливать лимиты на суммы переводов или платежей.

1 апреля ЦБ РФ отменил комиссии для банков на переводы, которые производятся физическими лицами в СБП. Отмена комиссии действует до 30 июня 2022 года. Такая мера даст возможность кредитным организациям предоставлять физлицам услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам.

Кроме того, в РФ к системе быстрых платежей началось подключение магазинов без участия банков — с помощью платежных интеграторов. Интегратор PayMaster первым объявил о начале предоставления такой услуги.

Скорость платежей

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLeaders и консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко отметил, что удешевление такого инструмента, как СБП для россиян является положительным фактом. Скорость платежей — это очень важно как для бизнеса, так и для физических лиц.

«В этом плане в России за последние годы произошли позитивные изменения. Конечно, это не может дать какой-то серьезный стимул для развития экономики в целом, но это, еще раз повторюсь, хороший и положительный факт», — пояснил Егор Клопенко.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что 100 тысяч рублей в месяц — не та сумма, которой оперируют большинство россиян.

«Но для разовых сделок, например, покупок авто или сделок с недвижимостью — это большой плюс и экономия средств. Также ограничена максимальная сумма, которую взимают за переводы в СБП на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц», — добавил Артем Деев.

По мнению экономиста, подобное решение поможет не самозанятым гражданам, так как нововведение даст возможность кредитным организациям предоставлять своим клиентам услуги по переводам в СБП бесплатно или по минимальным тарифам.

Система быстрых платежей, созданная ЦБ РФ, работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги, оплачивать покупки и услуги без реквизитов карты или счета.