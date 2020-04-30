LIVE: День трудящихся. Как сохранить рабочие места

Первомайские демонстрации уже давно стали хорошей традицией, день весны и труда отмечают в России все, не зависимо от политических пристрастий.

В этом году традиционных шествий в стране не будет, пока что коронавирус оказался сильнее не только праздников, но и в некоторых случаях и труда. Нет сомнений, что вирус будет побежден, но остается вопрос, какими будут последствия от него для экономики, а значит и для людей. Ждет ли Россию массовая безработица, как сохранить и создать новые рабочие места?

На эти и другие вопросы мы ответим в рамках нашего прямого эфира.