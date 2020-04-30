Кремль объяснил порядок выплаты адресной помощи потерявшим работу из-за коронавируса

Москва, 30 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно проанализировать уже принятые меры поддержки населения в ситуации с коронавирусом.

«Потерявшие работу после 1 марта будут получать пособие по верхней планке», — объяснил Песков.

Напомним, что в марте президент РФ Владимир Путин поручил кабмину увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12,1 тыс. рублей. Россияне, лишившиеся работы после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере. Для тех безработных, у кого есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличится из расчета три тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей.

В Международной организации труда заявили, что предложенные Путиным социальные льготы обеспечат поддержку доходов населения, пострадавшего от пандемии коронавируса. Министерство труда и социальной защиты России сообщило, что с начала 2020 года число безработных в стране увеличилось на 44 тысячи человек.

По данным на 30 апреля, в России общее число заразившихся достигло 106 498. За последние сутки было выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом.