Песков рассказал, как Кремль видит мир в Донбассе

Москва, 30 апреля. Мир в Донбассе наступит тогда, когда полностью будут выполнены Минские соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В идеале — это выполнение минского комплекса мер «от а до я». Мы имеем в виду выполнение того, что написано. Это основополагающий документ», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль видит мир в Донбассе.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что в упомянутом документе нет двусмысленных трактовок.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Внутриукраинский конфликт пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске. Несмотря на то, что стороны подписали соглашение о прекращении огня, военнослужащие Вооруженных сил Украины все еще продолжают обстреливать республики Донбасса.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что Киеву необходимо обсуждать все условия, касающиеся гражданской войны на Украине, с представителями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). По словам представителя Кремля, без выполнения этого условия вряд ли удастся продвинуться в сторону урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.