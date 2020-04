ЛНА ликвидировала террориста «Аль-Каиды», напавшего на консульство США в Бенгази

Триполи, 30 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала еще одного исполнителя атаки на консульство США в Бенгази и боевика так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Об этом сообщает аккаунт в Twitter, лояльный ЛНА.

Абдель Муни аль-Гави, погибший в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) в Триполи, ранее состоял в «Ансар аш-Шариа», аффилированной с «Аль-Каидой»1, а также был одним из тех, кто напал на консульство США в Бенгази в 2014 году. Вместе с ним был убит сирийский наемник по имени Махмуд Мекки.

The famous #Terrorist Abdel Moneim El-Gahhawy, affiliated with Ansar Al-Sharia, was killed by the #LNA while fighting in the ranks of the multinational #GNA terrorists in #Tripoli.

He was one of those who attacked the US embassy in Benghazi in 2014.#BenghaziAintGoingAway pic.twitter.com/KUNepWMySP