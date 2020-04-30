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ЛНА ликвидировала террориста «Аль-Каиды», напавшего на консульство США в Бенгази

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ЛНА ликвидировала террориста «Аль-Каиды», напавшего на консульство США в Бенгази

Триполи, 30 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала еще одного исполнителя атаки на консульство США в Бенгази и боевика так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Об этом сообщает аккаунт в Twitter, лояльный ЛНА.

Абдель Муни аль-Гави, погибший в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) в Триполи, ранее состоял в «Ансар аш-Шариа», аффилированной с «Аль-Каидой»1, а также был одним из тех, кто напал на консульство США в Бенгази в 2014 году. Вместе с ним был убит сирийский наемник по имени Махмуд Мекки.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о ликвидации силами Ливийской национальной армии одного из самых разыскиваемых террористов в Ливии Зияда Балама. Будучи членом международной террористической организации «Аль-Каида» (деятельность группировки запрещена в РФ) и одним из полевых командиров коалиции «Совет Шуры революционеров Бенгази», террорист вместе с боевиками группировки «Ансар аш-Шариа» напал на американское посольство в Бенгази.

Как известно, группа джихадистов открыла огонь по консульству из гранатометов и стрелкового оружия, что стало причиной пожара в здании. В ходе атаки боевиков погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс, сотрудник отдела по управлению информацией дипломатической службы Шон Смит, частный американский охранник Глен Доэрти, бывший спецназовец ВМС США Тайрон Вудс и 10 ливийских полицейских.

Шестеро из семи организаторов теракта были ликвидированы ЛНА, включая Зияда Балама. Последний оставшийся в живых Залид аш-Шариф в настоящее время живет в Стамбуле под протекцией Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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