ЛНА ликвидировала террориста «Аль-Каиды», напавшего на консульство США в Бенгази

Триполи, 30 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала еще одного исполнителя атаки на консульство США в Бенгази и боевика так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Об этом сообщает аккаунт в Twitter, лояльный ЛНА.

Абдель Муни аль-Гави, погибший в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) в Триполи, ранее состоял в «Ансар аш-Шариа», аффилированной с «Аль-Каидой»1, а также был одним из тех, кто напал на консульство США в Бенгази в 2014 году. Вместе с ним был убит сирийский наемник по имени Махмуд Мекки.

The famous #Terrorist Abdel Moneim El-Gahhawy, affiliated with Ansar Al-Sharia, was killed by the #LNA while fighting in the ranks of the multinational #GNA terrorists in #Tripoli.

He was one of those who attacked the US embassy in Benghazi in 2014.#BenghaziAintGoingAway pic.twitter.com/KUNepWMySP — M.LNA (@LNA2019M) April 30, 2020

Mahmoud Mekki another #GNA Syrian #terrorist #mercenary killed by the Libyan army ( he can spend his 2000 dollars in hell now ).

And his family in Idlib can enjoy their 8000 dollars in exchange for their foolish son.

All Libyan money spent to kill more Libyans.#Libya #LNA pic.twitter.com/5ABpr80niY — M.LNA (@LNA2019M) April 30, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о ликвидации силами Ливийской национальной армии одного из самых разыскиваемых террористов в Ливии Зияда Балама. Будучи членом международной террористической организации «Аль-Каида» (деятельность группировки запрещена в РФ) и одним из полевых командиров коалиции «Совет Шуры революционеров Бенгази», террорист вместе с боевиками группировки «Ансар аш-Шариа» напал на американское посольство в Бенгази.

Как известно, группа джихадистов открыла огонь по консульству из гранатометов и стрелкового оружия, что стало причиной пожара в здании. В ходе атаки боевиков погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс, сотрудник отдела по управлению информацией дипломатической службы Шон Смит, частный американский охранник Глен Доэрти, бывший спецназовец ВМС США Тайрон Вудс и 10 ливийских полицейских.

Шестеро из семи организаторов теракта были ликвидированы ЛНА, включая Зияда Балама. Последний оставшийся в живых Залид аш-Шариф в настоящее время живет в Стамбуле под протекцией Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.