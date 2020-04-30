Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в России намного лучше, чем в ряде европейских стран, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать то, что число зараженных COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч человек. Пресс-секретарь уточнил, что ситуация с заболеванием в стране намного лучше, чем могла быть.

«Ситуация в РФ лучше, чем в ряде европейских стран, потому что были приняты меры. Число растет из-за пандемии. Принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в регионах», — подчеркнул он.

Напомним, более 100 человек с коронавирусом скончались в РФ за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 1073 человека. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 611. В Подмосковье от коронавируса скончались 93 человека, в Петербурге число летальных случаев составляет 29.

За последние сутки в России выявлено 7099 новых случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся увеличилось до 106 498, более 11 тысяч человек выздоровели.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик коронавируса в РФ еще не пройден. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом. Путин попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни.