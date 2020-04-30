Песков призвал обсуждать новые меры по Донбассу с представителями ЛНР и ДНР

Москва, 30 апреля. Продвигать новые позиции по Донбассу невозможно, не обсуждая их с представителями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что Киев настаивает на выводе руководства ЛНР и ДНР за территорию Украины, и уточнили, при каких условиях в Москве могут согласиться с такой позицией.

«Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Давайте не забывать об этом. Невозможно продвигать новые позиции, не обсуждая их с представителями этих республик. Москва не является стороной конфликта. Украинцы это должны сами обсуждать между собой», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Украина вряд ли сможет двигаться дальше, если не будет обсуждать проблему с представителями ЛНР и ДНР. Также Песков отметил, что сейчас внутриукраинский конфликт находится в «замороженном» состоянии, поэтому для разрешения ситуации предпринимаются попытки встреч на разных уровнях.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после чего в стране началась гражданская война. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске. Несмотря на договоренности о прекращении огня, все еще фиксируются обстрелы территорий ЛНР и ДНР в Донбассе со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).