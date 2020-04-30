Профсоюзы поблагодарили ФАН за работу в период самоизоляции

Санкт-Петербург, 30 апреля. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ подготовило для журналистов Федерального агентства новостей и их коллег из других петербургских СМИ благодарственные письма. Вручать письма «За высоко профессиональную работу в апреле 2020 года, в период самоизоляции из-за угрозы коронавируса, и в преддверии Праздника Весны и Труда» редакциям будет председатель СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

СОЦПРОФ отметил сотрудников ФАН, телеканала «Санкт-Петербург», 78-го канала, ТАСС Северо-Запад, газет «Санкт-Петербургские ведомости» и «Петербургский дневник», а также Северо-Западных бюро ВГТРК: телепрограммы «Вести» и радиопрограммы «Вести-ФМ».