Кремль исключил участие США в «нормандском формате»

Москва, 30 апреля. Москва констатирует невыполнение парижских договоренностей, принятых на саммите «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о подвижках в рамках «нормандского формата». Парижские договоренности не выполняются, подчеркнул Песков.

«Пока сохраняется тенденция на невыполнение договоренностей Минска, Берлина и Парижа. Статус-кво, который не устраивает никого, к сожалению, сохраняется», — добавил Песков.

Кроме того, в Кремле отметили, что о привлечении американской стороны к «нормандскому формату» речи не идет.

Встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы «нормандской четверки». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение очередного саммита в «нормандском формате» не имеет смысла из-за позиции Киева. По словам Лаврова, все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента Украины.