Синоптики спрогнозировали экстремально жаркое лето в ряде регионов РФ

Москва, 30 апреля. Синоптики прогнозируют аномально жаркие периоды лета на европейской части России. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

По словам метеорологов, прогностические разработки позволяют говорить о том, что в России ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения.

При этом синоптики пока затрудняются назвать, когда и в каких конкретных районах будет аномальная жара. Специалисты связывают свои прогнозы с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла. Речь идет о периодах, когда температура в летние месяцы в течение пяти дней превышает пределы климатической нормы на пять и более градусов.

Кроме того, дополнительным фактором влияния на погоду является рост периодов, когда дневная температура воздуха превышает 30 градусов в умеренных широтах. В южных районах страны этот показатель составляет 35 градусов.