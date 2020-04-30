На Украине опубликовали закон о продаже земли

Киев, 30 апреля. Закон об открытии рынка земли опубликовали сегодня в официальном парламентском издании «Голос Украины». Документ был принят Радой 31 марта. Его поддержали своими голосами 259 депутатов.

Закон регламентирует внедрение рыночного оборота земель сельхозназначения и регламентирует этот процесс. С 1 июля 2021 года до 2024 года покупать землю смогут только обычные украинцы. А после 2024 года участниками рынка смогут стать юрлица, созданные гражданами Украины, а также государство и территориальные общины.

В первые два года с начала открытия рынка земли устанавливаются ограничения на покупку. Так, физлица смогут приобрести не более 100 гектаров в одни руки. При этом данное правило не будет распространяться на тех граждан, которые получили землю до вступления этого закона в силу. Еще один запрет, который будет действовать в первые два года, касается продажи государственной земли.

Напомним, Украина обладает самыми большими запасами чернозема в мире, и почти половина этих запасов находится в собственности государства. В течение 14 лет в стране действовал мораторий на куплю-продажу пахотных земель. Принятие закона об открытии рынка земли и закона о запрете возврата прежним владельцам национализированных банков было одним из главных требований Международного валютного фонда. Из-за его невыполнения Киев до сих пор не получил новой кредитной программы.

Решение об отмене моратория и принятия данного закона вызвало возмущение среди населения. По мнению украинцев, Зеленский, подписавший закон об открытии рынка земли (это произошло 28 апреля), фактически продал душу МВФ. Среди депутатов также были противники продажи земли. Чтобы затормозить принятие закона, они внесли в документ 4018 поправок.