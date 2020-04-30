Первую тренировку праздничного салюта в честь Дня Победы провели в Екатеринбурге. ФАН-ТВ

Артиллеристы Центрального военного округа провели первую тренировку праздничного салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на полигоне под Екатеринбургом.

Военнослужащие отработали слаженность и синхронность выполнения залпов с интервалом в 30 секунд.

9-го мая небо над Екатеринбургом украсит фейерверк из более пятисот салютных установок. Артиллеристы дадут 30 залпов при помощи трех салютных изделий 2А 85 и расчетов 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3. Данная дивизионная пушка считается самым массовым орудием в истории мировой артиллерии. Советские артиллеристы ласково называли ее «Зосей» за простоту и надежность, а немецкие солдаты — «трещоткой» за высокую скорострельность и звук выстрела.