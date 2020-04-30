Врач рассказал, защищают ли высокие дозы витаминов от заражения коронавирусом

Москва, 30 апреля. Специалисты рассказали, какие витамины принимать тем, кто хочет повысить свой иммунитет или проходит терапию во время самоизоляции. Принесут ли пользу овощи, если нет гарантии, что они чисты от опасной инфекции рассказал член правления Российского общества клинической онкологии, доктор медицинских наук Николай Жуков.

Так, врач рассказал, что пациентам с онкологическими заболеваниями не рекомендуется увеличивать дозу потребления витаминов, потому что они являются лекарственными средствами, а у любых подобных препаратов может быть побочный эффект.

«Одно дело, когда речь идет о поливитаминах, доза активного вещества в которых сопоставима с обычными дневными потребностями — это вполне безопасный подход, не несущий рисков передозировки. И этого хватает при условии, что у вас нет явного дефицита того или иного витамина», — рассказал эксперт.

Медик не советует самостоятельно назначать себе более высокие дозы лечебных витаминов. Это касается даже тех случаев, когда у человека есть ярко выраженный дефицит. По словам Жукова, организм использует ровно столько полезных веществ, сколько ему нужно, но не более. Существует высокая вероятность навредить себе чрезмерным перенасыщением витаминов, передает Kp.ru.

«Тот же самый витамин D3, принимаемый в высоких дозах, может быть токсичен: может увеличиться количество кальция в крови, может возникнуть почечная недостаточность, это могут быть неприятные неврологические проявления», — говорит Жуков.

Также медик рассказал о том, безопасно ли употреблять витамины из естественного источника — овощей. В период пандемии коронавируса существует определенный ряд рисков.

«Здесь вопрос только в соблюдении мер гигиены и в мерах предосторожности. Да, действительно, все, что вы приносите домой извне, все, что «контактировало» с другими людьми, может быть потенциально контаминировано вирусом. И здесь нужен просто здравый смысл», — считает специалист.

По имеющимся данным, опасная инфекция сохраняется на различных поверхностях до трех дней, поэтому купленные в магазине продукты необходимо подвергать термической обработке. Кроме того, эксперт советует отложить их на три дня в то место, где вы не будете с ними контактировать.