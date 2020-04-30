Москва, 30 апреля. Поклонники актрисы Екатерины Климовой обсуждают две ее фотографии, сделанные с разницей в 25 лет. Снимки появились в Instagram. На одном из снимков звезде фильма «Мы из будущего» и многочисленных сериалов всего 18 лет. На изображении запечатлена юная красавица с сияющими глазами, впрочем, как и на актуальном фото — в 42 года.

Поклонники Климовой восхитились фотографией актрисы 18-летней давности. Они не скрывают удивления: по их словам, актриса сейчас выглядит так же.

«Русская Хэтэуэй. Магия существует», — прокомментировали снимок. «Это просто фотошоп», — уверены другие пользователи.

Ранее Климова предстала перед поклонниками в Сети в дерзком образе ― 42-летняя звезда опубликовала фотографию в коротком черном платье и чулках. Климова отправилась на гастроли в Германию со спектаклем «Мастер и Маргарита». Актриса, исполняющая главную роль, показала фото из гримерки. На фото Климова позирует в образе Маргариты в черной комбинации, чулках на подвязках и аккуратных черных туфлях.

Провокационный образ артистки покорил поклонников. Пользователи отметили, что необычный наряд очень идет актрисе.

Ранее 17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом. Подписчики актрисы выразили свое восхищение образом Елизаветы, не обделив комплиментами и ее маму.